La liquidità è buona, il capitale proprio ammontante a oltre 6,5 milioni di franchi consente di assorbire facilmente per alcuni anni eventuali disavanzi di esercizio, negli ultimi anni si sono effettuati importanti ammortamenti, dal 2016 non si è più fatto capo a nuovi prestiti bancari e quindi l’anno prossimo il moltiplicatore d’imposta potrà essere ridotto di 5 punti passando dal 90 al 85%. Questa la proposta che, dopo approfondita valutazione, il Municipio di Terre di Pedemonte sottopone al Consiglio comunale nel messaggio sul Preventivo 2022. Le previsioni per l’anno venturo indicano una chiusura dei conti con un leggero disavanzo d’esercizio che dovrebbe attestarsi sui 207.000 franchi. Questo a fronte di spese per 9,1 milioni, ricavi (senza le imposte) di 2,3 milioni ed un fabbisogno da coprire con le imposte di 6,7 milioni. Con un gettito valutato in 6,5 milioni, ecco che si arriva al disavanzo di poco superiore ai 200.000 franchi.

Da privilegiare la stabilità

Proponendo la riduzione di cinque punti percentuali per l’anno prossimo, l’Esecutivo guidato dal sindaco Fabrizio Garbani Nerini sottolinea di non voler ritoccare continuamente il moltiplicatore d’imposta ma di privilegiare il riesame della situazione una sola volta ogni legislatura, salvo in caso di fatti straordinari.

Investimenti, avanti così

Il Municipio sottolinea altresì di non essere intenzionato a rallentare il ritmo degli investimenti «anche solo in considerazione del fatto che risultano già ben ripartiti nel tempo, in virtù dei normali tempi di sviluppo dei vari progetti». Con la riduzione della pressione fiscale , l’Esecutivo di Terre di Pedemonte auspica infine di incentivare la crescita demografica del Comune considerato che, negli ultimi anni, la situazione è risultata stazionaria.

