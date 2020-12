«I Verdi del Locarnese sono molto delusi che il comune di Ascona e il comune di Locarno non hanno considerato in modo adeguato le loro osservazioni inviate 2 anni orsono nell’ambito della consultazione e confermano la loro chiara opposizione alla variante di piano regolatore concernente la zona a destinazione vincolata per contenuti alberghieri (ZDV) ai terreni alla Maggia dove i proprietari intendono ampliare le loro attività. La riduzione delle dimensioni dell’accesso stradale non è ritenuta una concessione sufficiente. Il terreno agricolo aggiuntivo perso ammonta infatti comunque a quasi 27.000 metri quadrati». Lo sottolinea un comunicato odierno in cui si invita il Consiglio comunale di Ascona (martedì 22 dicembre) e quello di Locarno a bocciare i relativi messaggi per la modifica dei due piani regolatori «in modo da salvaguardare nei fatti il terreno agricolo come importante bene per la collettività».

I messaggi municipali pendenti ad Ascona e Locarno, secondo gli ecologisti, «vanno rimandati ai rispettivi municipi per una ridefinizione dei contenuti della ZDV e per una compensazione integrale del terreno agricolo perso». Secondo i Verdi del Locarnese la ZDV deve essere mantenuta identica a quella attualmente in vigore. Al massimo si potrebbe ipotizzare solo un lieve aumento degli indici di sfruttamento. Contenuti di carattere culturali, sportivi e paramedici dovrebbero essere inoltre possibili solo in zona edificabile. «Dei compensi pecuniari per il terreno agricolo perso, come previsti con la modifica della ZDV, sono ritenuti dai Verdi irrisori rispetto al danno per la collettività del terreno agricolo perso. I Verdi del Locarnese chiedono quindi che il terreno agricolo perso venga compensato integralmente con terreni di equivalente qualità», si precisa.

«L’allargamento della ZDV sacrifica importante terreno agricolo in zona SAC (Superfici di Avvicendamento delle Colture), fondamentali per la sicurezza e sovranità alimentare». Infine, i Verdi ricordano che già nel 2012 la proposta di modifica del PR con relativa trasformazione di 16.000 metri quadrati di terreno agricolo in terreno edificabile, accettata dal Municipio e dal Consiglio Comunale di Ascona, fu bocciata in votazione popolare. «Un chiaro segnale della volontà popolare che si aggiunge alle ultime votazioni inerenti la sicurezza alimentare».

