Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Ascona lo scorso dicembre nonostante le reazioni negative al progetto da parte del mondo ecologista e contadino ticinese, non è ancora definitivo il passaggio «pianificatorio» da agricolo a zona speciale (con contenuti alberghieri) di un’area di circa 70.000 metri quadrati appartenenti all’azienda Terreni alla Maggia SA sul delta a cavallo tra il borgo e Locarno. Lo ricorda il Consiglio di Stato rispondendo a un’interpellanza del Movimento per il socialismo (MPS) e spiegando che l’esame del Dipartimento del territorio (DT), citato dall’MPS, non costituisce ancora una decisione: motivo per cui il Governo stesso avrà tempo per dare il proprio giudizio sulla proposta comunale nelle sedi opportune, ovvero nell’ambito dell’approvazione che gli spetta per competenza.

Anzitutto una precisazione tecnica

Anzitutto il Consiglio di Stato fa però delle precisazioni. La modifica pianificatoria in questione è stata avviata nel 1989 ed è «finalizzata al sostegno di una struttura alberghiera (il Castello del Sole ndr.) già presente sul territorio» in quella zona. «Contrariamente a quanto sembra alludere l’interpellanza - sottolinea il Consiglio di Stato - non si tratta di azzonare, nel senso di rendere liberamente edificabile, una superficie di 70.000 metri quadrati sottraendola all’agricoltura». La modifica prevede invece l’inserimento di 70.000 metri quadrati in zona speciale, di cui 43.000 sono già edificati o pavimentati siccome occupate dallo stesso centro alberghiero. Di conseguenza, l’operazione comporta la sottrazione di 27.063 metri di superficie agricola, per 19.990 dei quali è prevista una compensazione reale. «La perdita netta di superficie agricola è pertanto di 7.000 metri quadrati, non di 7 ettari», si evidenzia.

«A questo stadio nessuna imposizione»

Passando alle singole risposte, il Governo spiega che la modifica pianificatoria è stata preavvisata favorevolmente dal DT nel suo esame preliminare datato 14 novembre 2017 in quanto lo stesso Dipartimento, «al pari di altre misure analoghe legate al settore turistico, ha ritenuto il provvedimento conforme al diritto federale». Sempre in risposta ad un altro quesito dell’MPS si sottolinea poi che il citato preavviso, in quanto tale, non costituisce ancora una decisione «e pertanto non prevede alcun tipo d’imposizione, nemmeno quella di un dezonamento compensativo» a favore dell’agricoltura. Spetterà appunto al Consiglio di Stato «determinarsi al riguardo al momento in cui sarà chiamato a pronunciarsi sulla modifica del Piano regolatore». E che dire del valore dei terreni in discussione? È stato valutato? «La perizia di estimo legata alle plusvalenze avviene al momento dell’entrata in vigore della modifica pianificatoria che l’ha determinata», risponde il Governo che al momento non è in possesso di alcuna perizia in merito. «In caso di decisioni di estimo del plusvalore ritenute non corrette - si aggiunge replicando ad un’altra domanda - il Cantone ha la facoltà di interporre ricorso». Al momento, in virtù di quanto già spiegato, non esiste comunque alcuna decisione di calcolo del contributo.

I ministri «mangiano e dormono prevalentemente in Ticino»

L’MPS chiedeva infine se i consiglieri di Stato avessero già pernottato o mangiato al centro alberghiero in questione e nel relativo ristorante. La replica: «I consiglieri di Stato, comprensibilmente, mangiano e dormono in prevalenza sul territorio cantonale. Questo non deve precludere loro la facoltà di assolvere i loro compiti in tema di pianificazione del territorio».

