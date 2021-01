E sono tre. Terzo tentativo per realizzare il centro residenziale e commerciale «La Campagna» in zona Cinque Vie, una delle porte d’accesso cittadine. All’albo comunale di Locarno è pubblicata una nuova domanda di costruzione per l’edificazione del complesso delimitato dalle vie Simen, Romerio e Rovedo. Il comparto era occupato dalla Carrozzeria Monzeglio, che da tempo ha sgomberato il campo trasferendosi a Riazzino, dal distributore di benzina SOCAR e da alcune palazzine, una delle quali tutelata da un vincolo di protezione. Palazzina residenziale ubicata dietro il distributore di benzina, risalente al 1931 e firmata dall’architetto Eugenio Cavadini, che in virtù di un possibile vincolo di tutela dell’immobile non verrà più abbattuta come si apprende consultando la terza variante (o meglio...