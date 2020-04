Se il settore turistico ticinese ripone molte delle proprie speranze nel mercato svizzero per avviare la ripresa dopo l’emergenza coronavirus, le attese di chi opera sui laghi hanno, in parte, un orizzonte ancora più locale. Potrebbero infatti essere soprattutto i ticinesi ad aiutare concretamente i battelli a riprendere il largo, dopo il forzato stop (quasi totale) di queste settimane. Ne sono convinti alla Società navigazione Lago di Lugano (SNL), che dal 2018 si occupa anche della gestione del servizio sul Verbano. «In effetti – conferma al Corriere del Ticino Carlo Maria Acquistapace, vice direttore della società, nonché responsabile dell’Area marketing e vendite – è uno degli aspetti sui quali ci stiamo concentrando nell’allestimento delle strategie da adottare in vista della ripresa delle attività in ambito turistico».

Va detto che i battelli della SNL non sono tutti fermi. Alla società spetta infatti anche il compito di garantire il servizio pubblico via acqua su entrambi i laghi ticinesi.

Fra Locarno e Magadino

Nel Locarnese la tratta in questione collega Locarno con Magadino e le motonavi continuano a fare la spola fra le due sponde. «Ma a orario ridotto – specifica Acquistapace – così come avviene per gli altri collegamenti con i mezzi pubblici via terra». In concreto il numero delle corse giornaliere è passato da 24 a 18. «Durante il picco della crisi – commenta il nostro interlocutore – l’utenza era molto ridotta. Ora stiamo registrando un lieve incremento. Ma si tratta di sensazioni. Per tirare le somme bisognerà ancora attendere».

Nel frattempo avrebbe dovuto entrare nel vivo anche la stagione turistica, il cui inizio era programmato per lo scorso 5 aprile. Un momento da sottolineare con due giorni di completa gratuità delle corse, ideato in sinergia con le Isole di Brissago, anch’esse aperte gratuitamente al pubblico «Purtroppo – prosegue Acquistapace – abbiamo dovuto annullare l’evento, così come l’apertura ufficiale della stagione». Più che di annullamento, si preferisce però parlare di posticipo e con tale spirito si sta operando. «Ovviamente anche noi siamo in regime di lavoro ridotto – chiarisce il vice direttore della SNL –, ma per quanto riguarda il personale posso assicurare che stiamo facendodi tutto per tutelare il maggior numero possibile di impieghi». Nel contempo la società sta mettendo nero su bianco una strategia in vista dell’auspicata ripartenza. La Navigazione, insomma, vuol essere pronta a riprendere il largo quanto prima. «Le priorità rimangono quelle che avevamo tratteggiato fin dall’inizio della nuova gestione sul Verbano». Primo obiettivo ottimizzare i collegamenti fra le località rivierasche delle due sponde.

Poi c’è il discorso legato alle Isole di Brissago, per le quali – lo ricordiamo – il servizio della Navigazione è fondamentale, trattandosi dell’unico mezzo per raggiungere il pregiato sito turistico lacustre. Una sorta di simbolico cordone ombelicale, insomma.

Un futuro molto elettrico

«Ne siamo ben coscienti – afferma Acquistapace –. E proprio per questo abbiamo in programma un’ottimizzazione anche in quell’ambito. A breve termine con modifiche che riguardano orari e frequenze delle corse attuali, ma anche più a lungo termine». Il riferimento è al progetto globale 2020-2035 presentato lo scorso anno, che ha come obiettivo (attraverso la rimotorizzazione degli attuali natanti e anche acquistandone di nuovi) la creazione di una flotta ecologica a zero emissioni. «Un discorso dall’alto valore aggiunto anche turistico, che potrebbe contribuire in modo determinante al rilancio delle Isole di Brissago». Le quali – con la loro cornice incantata e con un patrimonio naturalistico unico nel suo genere –, in un futuro più vicino potrebbero intanto diventare una meta privilegiata per tutti quei ticinesi che, subito dopo l’emergenza, avranno voglia di tornare a viaggiare, senza però andare troppo lontano. I battelli saranno lì ad aspettarli.

Calma piatta dopo la tempesta

La calma piatta di queste settimane fa sembrare lontani i tempi in cui sul Verbano soffiavano venti tempestosi. Ma sono passati solo 3 anni dallo sciopero dei dipendenti della Navigazione Lago Maggiore, l’azienda italiana che allora gestiva il servizio e che li aveva licenziati. Iniziarono poi le trattative che hanno portato al nuovo consorzio. Erano seguiti attriti sui salari e un conseguente accordo a fine 2018. Da allora si è lavorato per il rilancio, anche con la ristrutturazione del ristorante Debarcadero di Locarno.

©CdT.ch - Riproduzione riservata