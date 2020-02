Come previsto e in tempo per l’anniversario della sua morte, è tornata al suo posto la stele che a Muralto ricorda la figura dello psicologo e sociologo Erich Fromm (1900-1980). Negli scorsi giorni si è infatti svolta una piccola cerimonia in occasione del riposizionamento del simbolo commemorativo, momentaneamente spostato per salvaguardarlo dai lavori svolti di recente davanti alla casa La Monda, ove visse lo scienziato e accademico tedesco.