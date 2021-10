Quest’inverno Locarno non sarà più orfana del suo villaggio natalizio. Dopo un anno di stop causa pandemia, Locarno On Ice si dovrebbe ripresentare in versione «scaccia-COVID». Questo è almeno l’auspicio della co-organizzatrice e promotrice Samantha Bourgoin: «Il nulla osta cantonale non ci è ancora stato dato - precisa -. Appena saranno chiarite le «regole del gioco» verificheremo la fattibilità con gli sponsor».

L’idea è di allestire un villaggio natalizio all’aperto con tanto di pista di ghiaccio, «igloo», casette gastronomiche e commerciali. «Abbiamo già incontrato le autorità cantonali e ricevuto il via libera per la pista di ghiaccio, che è un’infrastruttura sportiva all’aperto, dunque per accedervi non necessiterà di «COVID-pass». Per quanto riguarda invece il resto del villaggio, sempre in accordo con il Cantone, stiamo affinando la «formula» della proposta. Chiaramente dipenderà tutto dall’andamento pandemico. Comunque sono contenta che Locarno On Ice si possa riproporre in piazza Grande, anche perché, oltre ad essere un luogo d’incontro e di svago intergenerazionale, sempre più apprezzato, secondo il mio parere in questi tempi difficili porterebbe un messaggio anti-depressivo sulla via nel ritorno alla normalità», dice.

Sostegno del Municipio

Anche il sindaco Alain Scherrer ha appreso con soddisfazione che si sta lavorando per riportare vivacità nel «salotto» cittadino. «L’anno scorso abbiamo dovuto rimediare al vuoto lasciato da Locarno On Ice a causa della pandemia. È chiaro che la pista di ghiaccio, le luci, gli addobbi e il contorno gastronomico e commerciale di Locarno On Ice portano tutta un’altra atmosfera in città. Come Municipio, dunque, daremo il sostegno necessario affinché la manifestazione si riproponga, naturalmente rispettando le ordinanze e le normative sulla salute pubblica».

Si cercano volontari

Mentre piani e linee direttive per l’utilizzo della pista sono già abbastanza chiari, per quanto riguarda gli eventi, i concerti e le altre manifestazioni organizzate all’interno del villaggio, conferma Bourgoin, il canale comunicativo con le autorità cantonali è sempre aperto. «La ‘‘macchina’’ di Locarno On Ice si sta preparando, però necessita del prezioso sostegno degli sponsor, che mai come quest’anno sono indispensabili viste le numerose incognite legate alla pandemia. Infatti, in base ad una nuova eventuale ondata pandemica, l’organizzazione dovrà essere adeguata. Ma altrettanto indispensabili sono i collaboratori. Colgo l’occasione per un appello: avremo necessità di personale per gestire il villaggio, dunque invito gli interessati a contattarci sul sito www.locarno-on-ice.ch».

