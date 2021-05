Si è parlato tanto (e giustamente certo) della categoria dei ristoratori, messi a dura prova dalla pandemia. Ma anche il settore dell’arte e della cultura ha faticato non poco, praticamente congelato dal virus e allontanato dal suo pubblico. Ora, finalmente, qualcosa torna a muoversi e fra le varie proposte sboccia anche Verbano Musica Estate, il festival per giovani talenti che avrebbe dovuto esordire a Locarno lo scorso anno, ridotto poi al silenzio dalla COVID-19. «Abbiamo dunque un motivo in più per dare il la alla rassegna» afferma Tommaso Maggiolini, flautista e direttore artistico dell’evento, di cui è ideatore assieme ad altri due concertisti e insegnanti: il pianista Nicolas Mottini e la soprano Valentina Londino. Con loro avevamo chiacchierato nel dicembre 2019, quando la rassegna...