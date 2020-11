Una rete di percorsi, come supporto all’attività fisica. Il tutto a costo zero per gli utenti. È quanto si intende realizzare a Cugnasco-Gerra, conciliando la promozione della salute con la (ri)scoperta e la valorizzazione del territorio e dei suoi elementi culturali e ambientali.Il progetto, per il quale il Municipio chiede al Consiglio comunale di stanziare 67.000 franchi, ha avuto una lunga genesi, iniziata nel 2012 con una mozione di Roberto Casavecchia. L’idea iniziale è poi stata sviluppata – con il supporto della Commissione municipale gioventù, tempo libero e attività sociali – fino all’elaborazione della completa proposta odierna, che comporta un investimento tutto sommato contenuto in rapporto alle prestazioni offerte. Una proposta, sebbene cresciuta in tempi passati, che oggi assume...