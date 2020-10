Tra maschera e mascherina il risotto non è ancora servito

Una sana dose di ottimismo non manca. Ma dietro la maschera di re Pardo II si nasconde ancora più che un velo d’incertezza legato alla situazione sanitaria, dovuta alla diffusione del nuovo coronavirus, e alle relative misure di sicurezza.Di settimana scorsa, infatti, la decisione del Governo di limitare i festeggiamenti in tutto il Cantone in occasione del carnevale 2021, permettendo solo le risottate (o eventi gastronomici simili) che da sempre caratterizzano i carnevali popolari ticinesi. La mascherina, insomma, deve prevalere sulle maschere. Una decisione che, ovviamente, non può far sorridere gli organizzatori. Ma che, come sottolinea Lorenzo Manfredi alla testa di Locarnaval che organizza la Stranociada, «ci toglie il peso della scelta sin da subito». «Il Cantone – aggiunge ancora il...