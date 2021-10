Traffico in tilt, FART spiega: «Colpa di un bus in avaria»

L’avaria di un autobus è stata all’origine dell’ingorgo stradale sviluppatosi nel Locarnese nella giornata di ieri. Lo comunicano le Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART). «Un bus articolato, non in servizio sulla linea, è rimasto bloccato nella galleria Mappo-Morettina a seguito di un’avaria. Alla guida dello stesso si trovavano i tecnici della ditta bellinzonese incaricata della manutenzione e riparazione dei veicoli della flotta FART, impegnati nel trasferimento dell’articolato da Locarno a Bellinzona. Le operazioni di recupero, effettuate con un mezzo speciale adibito al traino di veicoli pesanti, sono state rese ancor più difficoltose dall’intasamento della rete stradale venutasi a creare. Le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi si rammaricano per il disagio creato dalla ditta incaricata ad automobilisti e utenti del trasporto pubblico».