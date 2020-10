Un infortunio sul lavoro con esito letale è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10, in un cantiere per la costruzione di due stabili in via Santa Maria a Gordola. Lo comunica la Polizia cantonale in una nota, spiegando che un operaio italiano di 52 anni, residente in provincia di Varese, è rimasto schiacciato da un cassero mentre lo stava agganciando al cavo di una gru. Sono intervenuti agenti della Polizia cantonale nonché i soccorritori del Salva. Il 52.enne è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l'intervento del Care Team. Avviata un’indagine per stabilire le cause di quanto avvenuto.