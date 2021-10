In vista dei lavori di ristrutturazione dello storico palazzo del Pretorio di Locarno, i servizi che vi operano stanno pian piano lasciando provvisoriamente i propri uffici. Lo hanno fatto, ad esempio, la Corte di appello e revisione penale e le Preture e ora è la volta della Polizia cantonale, che inizierà a trasferirsi nei prossimi giorni. Non andrà comunque lontano, avendo trovato una sistemazione temporanea – fino al termine degli interventi di restauro della sua sede attuale – nel palazzo amministrativo La Ferriera, situato in via Bernardino Luini 12A.