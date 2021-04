Quasi 51 milioni di investimenti nel trasporto pubblico, nella mobilità lenta e in quella individuale nel Locarnese e Valli, con interventi di prima priorità per oltre 35 milioni. Questa in estrema sintesi la «valenza» del Paloc4, il Programma d’agglomerato di quarta generazione per la regione verbana approvato dalla Commissione Intercomunale dei Trasportti (CIT), presieduta dal vicesindaco uscente di Locarno Paolo Caroni, con la supervisione del direttore del Dipartimento del territorio Claudio Zali che ha evidenziato come «le misure individuate dal PALoc4 ben si inseriscano e diano continuità alla strategia cantonale di sviluppo degli insediamenti e della mobilità».

Raddoppio dell’utenza

Un programma sostanzioso, dunque, in linea con gli altri tre che l’anno preceduto: «Si conferma la visione incentrata sulla promozione del trasporto pubblico e della mobilità lenta, coordinata con lo sviluppo centripeto degli insediamenti. Con il PALoc4 il Locarnese mira a consolidare e rafforzare la tendenza in atto nel cambiamento delle abitudini di mobilità della popolazione verso i vettori di mobilità sostenibile. A livello di trasporto pubblico, l’obiettivo è più che raddoppiare (rispetto al 2013) la percentuale di utenti entro il 2040», sottolinea una nota della CIT. Fra le misure spiccano il completamento e la messa in sicurezza della rete ciclopedonale e la riqualifica dello spazio pubblico, senza dimenticare il miglioramento dell’accessibilità alla rete di trasporto pubblico. Il lago ed i corsi d’acqua sono confermati quali principali elementi di identificazione del Locarnese.