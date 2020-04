Tre anni e 10 mesi, da scontare integralmente (dedotto comunque il carcere preventivo già patito). È la pena inflitta dal presidente della Corte delle Assise criminali, Mauro Ermani, a uno straniero condannato per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e per ripetuto riciclaggio di denaro. In particolare l’imputato – l’atto d’accusa è stato stilato dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo – ha fornito a diversi consumatori locali un totale complessivo di 2.124 grammi di cocaina, nonché compiuto «atti suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca del denaro» intascato grazie al giro di droga. Una somma pari a 22.500 franchi circa, inviata all’estero. L’uomo, difeso dall’avvocato Camilla Battaglioni, ha compiuto le sue malefatte tra il 2012 e il febbraio dell’anno scorso, in svariate località del Cantone ma soprattutto nel Sopraceneri. Per lui anche l’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di cinque anni.