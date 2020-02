Tre pretendenti. E di quelli che contano. Tanti hanno risposto alla chiamata del Municipio cittadino per l’assegnazione di piazza Grande e delle aree limitrofe, durante il mese di luglio, nel periodo 2021-2015. In soldoni, per l’organizzazione dei più che noti concerti estivi di Locarno.

In primis non poteva mancare la MSF Moon and Stars Festivals SA, che risponde al Ringier e che ormai da anni presenta nella cornice della piazza concerti con artisti di fama internazionale. Ad annunciarsi, poi, è stata anche la ABC Production AG, con sede a Opfikon, che dal canto suo fa capo ad André Béchir. Un pilastro del settore, che non necessita di grandi presentazioni sulle rive del Verbano, avendo lui stesso dato il via ai concerti di Moon and Stars per poi ritirarsi dalla scena qualche anno fa, cedendo il proprio «pargolo» agli attuali organizzatori. Verosimilmente la melodia locarnese non ha mai smesso di risuonare nelle orecchie di Béchir, che ha dunque deciso di provare a tornare in gioco. Infine, la terza pretendente in lizza è la First Event AG di Frauenfeld. Società che, come il comune in cui risiede, fa rima con Openair. È infatti l’organizzatrice del noto evento che annualmente attira decine di migliaia di appassionati nella località turgoviese. E una società legata alla americana Live Nation, esperta a livello mondiale nel campo dei concerti e dell’intrattenimento.

Pari opportunità

Il tempo per annunciarsi è scaduto ieri mattina alle 11. Queste sono le tre candidature presentate in tempo utile. Ricordiamo che il Municipio, essendo terminato l’accordo quadro con la MSF Moon and Stars e avendo ricevuto appunto le richieste di altri imprenditori per l’utilizzo di piazza Grande durante il mese di luglio dei prossimi anni, aveva dunque deciso di lanciare una sorta di appello a chi fosse interessato a utilizzare gli spazi in questione. Non un concorso pubblico, si sottolinea nella «chiamata» dell’Esecutivo. Ma comunque un modo per dare pari opportunità ai vari pretendenti.

Un luogo unico

Contento delle tre società annunciatesi il sindaco Alain Scherrer: «Tre colossi. Questo conferma l’interesse di organizzare eventi in piazza Grande». Una piazza, che il sindaco – vero appassionato di musica, inutile ricordarlo – non lesina a definire come un posto unico, di cui altre blasonate località non possono fregiarsi. A testimoniarlo anche diversi artisti. La piazza locarnese, ad esempio, figura all’interno della copertina del disco «Live in the City of Light» dei Simple Minds, pur non essendo stato registrato a Locarno. Un segno, appunto, che il centro della città del Verbano ha colpito il gruppo scozzese, durante un’altra esibizione. Grandi riconoscimenti alla piazza, inoltre, sono arrivati anche da Tina Turner o dal premio Nobel per la letteratura Bob Dylan, il quale a un certo punto della sua carriera aveva, per così dire, le pile scariche. Ma proprio un’esibizione in piazza Grande, racconta una sua biografia, gli ha dato l’impulso per rimanere sulla scena.

Attori da coinvolgere

Ma cosa si aspetta la Città dai tre partecipanti? Naturalmente il mantenimento di un alto livello degli artisti proposti. «Ma in particolare – spiega il sindaco – ci interessa un concetto, che coinvolga chi opera sul nostro territorio, come commercianti, esercenti o l’Organizzazione turistica». Come si evince dal «bando», importante sarà anche l’eventuale programmazione di eventi collaterali. Un modo per coinvolgere maggiormente gli abitanti del luogo.

Sul fronte finanziario, la tassa d’uso degli spazi e la rimunerazione dei servizi necessari all’organizzazione (pulizia, picchietto pompieri, ecc.) ammonta a 50.000 franchi più 5.000 per ogni serata dell’evento. Ora la palla passa al Municipio, che dovrà vagliare attentamente i concetti presentati e scegliere quello più vantaggioso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata