A volte – forse anche a ragione – si arrabbiano quando vengono definiti «vulnerabili». In fondo, vien da dire, in questa situazione lo siamo un po’ tutti. Ma è inutile negarlo: se in tanti sono (fortunatamente) ancora in perfetta forma, fra coloro che hanno raggiunto e superato i 65 anni c’è anche chi rischia davvero di dover affrontare una maggiore fragilità. Per tanti motivi: dalla salute più cagionevole alla solitudine, dalla minor dimestichezza con i mezzi di comunicazione «virtuali» ai comprensibili timori legati al fatto di essere maggiormente a rischio di fronte alla pandemia.

Scoramento dietro l’angolo

Momenti di ansia e di scoramento possono dunque essere dietro l’angolo. Se ne accorgono i volontari che, da alcune settimane, sono a disposizione dare una mano con le incombenze quotidiane (spesa in primis). Talvolta gli utenti esprimono – assieme alle richieste concrete – anche dubbi e incertezze. È pure da tale constatazione che è nata l’iniziativa della Città di Locarno, la quale sta inviando in questi giorni a 3.361 suoi cittadini over 65 anni una lunga lettera. Per rincuorarli, prima di tutto, ma anche per offrire loro una serie di consigli concreti, con l’obiettivo di superare senza troppi traumi la temporanea clausura e la sensazione di isolamento. Tre pagine dense di speranza, insomma, per superare l’emergenza.

Nella premessa della lettera – firmata dal sindaco Alain Scherrer e dal segretario comunale Marco Gerosa – si esprimono comprensione e condivisione per i momenti di debolezza che possono cogliere chiunque in questa situazione. Proprio in quei momenti diventano fondamentali i contatti umani. Così la Città ha pensato di scrivere «per ricordare alle persone che non sono sole». Segue poi una sorta di decalogo, che ripercorre, in parte, le domande più frequenti poste quotidianamente alle autorità cittadine. Indicazioni vengono fornite riguardo alle iniziative messe in piedi in queste settimane per dare un sostegno nella vita di tutti i giorni. Telefonando allo 091/756.34.91 si può, ad esempio, raggiungere il servizio di spesa a domicilio oppure ottenere informazioni sulle farmacie che portano le medicine fino a casa.

Uscire sì, ma con prudenza

Chiarito che è sempre meglio rimanere alla larga dai luoghi affollati (come, appunto, negozi e centri commerciali), il Municipio segnala anche che uscire per buttare il sacco dei rifiuti, fare una passeggiatina con il cane, andare in posta o, più semplicemente, per prendere una boccata d’aria può anche essere raccomandabile. Il tutto, però, «rispettando scrupolosamente le (ormai note, ndr.) norme di igiene personale e la distanza sociale». Un capitolo a sé è poi dedicato alla necessità di mantenersi in forma, non rinunciando al necessario movimento, sempre adeguato alla propria situazione. Per questo alla lettera è stato allegato un documento redatto dalla Prevenzione incidenti persone anziane. Il volantino contiene un programma con esercizi per ogni giorno della settimana: semplici, leggeri ma efficaci e praticabili anche da soli in casa (con la dovuta prudenza, ovviamente).

Nutrirsi in modo variato

Altro aspetto da non sottovalutare è la questione dell’alimentazione. Costretti a casa, senza poter fare direttamente la spesa, la tentazione potrebbe essere quella di non curarsi troppo di ciò che si mette nel piatto. La Città invita però a continuare a nutrirsi in modo variato, mangiando quotidianamente frutta, verdura e latticini, oltre a cucinare piatti diversi nel corso della settimana.

Infine, ma non da ultimo, l’attenzione viene rivolta agli aspetti sociali e psicologici, invitando a mantenere – pur rimanendo distanti – costanti contatti con familiari e amici utilizzando le nuove tecnologie. Segnalati anche i numeri telefonici per consulenze o dialogo aperti da diversi enti e associazioni. Contro l’ansia si suggeriscono inoltre vari accorgimenti; fra questi anche semplicemente «guardare fuori dalla finestra, con la natura che ci sta ricordando che ogni stagione rigida ha una fine». Attenzione, infine, a non esagerare con l’informazione su quanto accade. Meglio ritagliarsi pochi momenti specifici e poi volgere lo sguardo altrove, verso qualsiasi cosa che dia gioia o ricarichi. In ogni caso, conclude la lettera, «le mandiamo tanta forza».

