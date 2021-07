Mattinata difficile nel Locarnese dal punto di vista meteorologico. I danni maggiori di un temporale che s’è abbattuto verso le sette del mattino si registrano all’aeroporto cantonale di Locarno-Magadino colpito da una tromba d’aria che ha danneggiato gli hangar e «ribaltato» alcuni aerei fermi in pista. L’aviorimessa maggiormente danneggiata è la numero 1 di proprietà del Cantone, che è stata praticamente scoperchiata e nella quale si trovavano una dozzina di velivoli, alcuni dei quali andati completamente distrutti. Seri danni anche per gli altri quattro hangar. Allagamenti e alberi caduti anche sul Piano. Il temporale con raffiche di vento abbattutosi in queste ore ha provocato la caduta di un gran numero di alberi lungo le strade. Soprattutto nei Comuni di Gordola e Tenero, dove si segnala una pianta abbattutasi su un bus dell’Autopostale, fortunatamente senza causare feriti. Alberi e rami sono crollati anche all’interno del Campeggio Riarena.