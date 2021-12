Prime conseguenze della nuova ondata di coronavirus, assoggettabile alla cosiddetta variante omicron, per il servizio pubblico. Da lunedì 3 gennaio, infatti, l’offerta di corse della Ferrovie autolinee regionali ticinesi (FART) sarà ridotta, appunto, quale conseguenza delle numerose assenze del personale addetto sugli autobus, causate da quarantena o positività al coronavirus. Dunque, comunicano le FART, «è prevista l’adozione generalizzata dell’orario della domenica su tutte le linee». La misura determina per le linee urbane «1 Gordola-Tenero-Locarno–Ascona–Losone» e «7 Locarno–Losone» l’effetto che nelle ore di punta circoleranno corse ogni 15 minuti anziché 10 minuti.

Impatto limitato Le FART, comunque, rilevano che «l’orario generalizzato della domenica consente di mantenere le coincidenze in tutta la regione anche con i vettori di trasporto delle altre linee e delle altre imprese a ‘Locarno Stazione’ e presso altri nodi di interscambio». Inoltre, l’impatto della misura sui viaggiatori è ritenuto «limitato a seguito del periodo di bassa affluenza sui mezzi di trasporto», viste le vacanze natalizie e la chiusura delle scuole. L’informazione all’utenza – sempre importante – rimane garantita, «poiché gli orari della domenica sono già esposti in tutte le fermate e disponibili sui canali elettronici». Tramite una specifica notifica il sito www.fartiamo.ch, le App e i canali d’informazione elettronici avviseranno inoltre gli utenti della limitazione dell’offerta in atto.

Le FART – si sottolinea in una nota – «garantiscono il massimo impegno nel preservare la salute dei collaboratori e nel garantire un buon servizio di trasporto pubblico anche in questa situazione d’emergenza. La Direzione ringrazia tutto il personale per la dedizione e l’impegno profuso e la gentile clientela per la com-prensione e la collaborazione».