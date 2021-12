Troppo caldo, Bosco Gurin posticipa l’apertura degli impianti

Le temperature sopra gli 0 gradi non permettono di mettere in funzione i cannoni della neve per aprire almeno una pista e questa situazione si protrarrà fino al 24 dicembre. Troppo caldo, in buona sostanza. Per questo motivo Bosco Gurin ha deciso di posticipare l’apertura degli impianti al 26 dicembre. Per l'apertura e fino al 9 gennaio, in caso di bel tempo, «metteremo in funzione la seggiovia Bosco Gurin - Rossboda, per la prima volta la nuovissima e collaudata slittovia 4 stagioni, il tappeto mobile e la giostra per la gioia dei più piccolini che potranno divertirsi sugli sci». Inoltre, comunica Giovanni Frapolli, «il Ristorante Rossboda sarà pronto ad accogliervi per un ottimo pranzo in quota come ad esempio una succulenta fondue al formaggio (in terrazza al sole così come all'interno). Verrà pure servita la pizza oltre che vari altri piatti». Presso il Ristorante Hotel Walser è possibile prenotare il pranzo di Natale così come il Cenone di Capodanno (il menu è consultabile al sito www.bosco-gurin.ch ).



Gli amanti dello sci purtroppo, fino all'arrivo della neve, dovranno trovare altre alternative in quanto in tutto il Ticino - al momento - non è possibile sciare.