L’obbligo della mascherina all’aperto, introdotto ormai nelle zone nevralgiche di diverse località ticinesi, non sembra indispettire i turisti della regione del Verbano. Come conferma al CdT il vicepresidente di Hotelleriesuisse Ticino, Max Perucchi, le prenotazioni per il periodo pasquale raggiungono infatti un livello elevato. «Molti alberghi aprono in questi giorni, dunque non dispongo di dati esaustivi. Ma, osservando l’andamento di quelli che già hanno ripreso l’attività, l’occupazione delle strutture si aggirerà attorno all’80-90%», spiega il nostro interlocutore. «Un dato perfettamente in linea con il passato». Salvo che con l’anno scorso, ovviamente, quanto la Pasqua a livello turistico «è saltata» a seguito del lockdown imposto dalla prima ondata pandemica.

