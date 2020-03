Ascona è attualmente senza comunicazioni telefoniche e internet a causa di lavori di posa della fibra ottica. Immediata la reazione del Comune, che ha intimato alla ditta di cessare subito l’intervento, ritenuto non urgente, e di ripristinare le linee. L’interruzione riguarda un bacino di 5.800 abitanti e ha reso irraggiungibile anche la Polizia polo asconese, il cui comprensorio comprende 15.000 persone. È attualmente in servizio un numero telefonico speciale, lo 079/6885372, per tutte le eventuali emergenze della popolazione. Intanto le autorità dal borgo, vista la delicatezza della situazione, stanno valutando eventuali azioni nei confronti della ditta interessata.