Un terreno di proprietà della famiglia Pedrazzini dal lontano 1954. E un sogno di lunga data: creare una residenza intergenerazionale, un piccolo quartiere nella città di Locarno dove tutte le fasce di età possano convivere, aiutarsi, scambiarsi saperi ed esperienze di vita.

Così è nata la residenza PerSempre, tra via Saleggi 39 e via Varesi 42, che è stata ufficialmente presentata ieri alla stampa. Una residenza che, al giorno d’oggi, può essere un vero e proprio esempio per le costruzioni del futuro. Le due palazzine, infatti, sono foriere di diversi atout, rispondendo alle esigenze della nostra società. A partire dal grande parco di oltre 900 metri quadrati che, come spiegato da Remo Pedrazzini, non è aperto solo agli inquilini della residenza.

Luogo d’incontro

Poi, proprio nell’ottica dello scambio intergenerazionale, lo stabile B ospita al pianterreno la nuova sede regionale dello Spitex per Città e Campagna, che, come ha rimarcato Martina Morandi, non offrirà i propri sevizi ai soli residenti, ma anche a tutta le ragione del Locarnese, dove per altro opera già da anni.

Nello stesso edificio si trova anche il nuovo centro ATTE di Locarno, che dopo 31 anni ha dovuto lasciare la sede del San Carlo. Nella residenza PerSempre può contare su 300 metri quadrati di spazio, dove si potranno seguire i corsi UNI3, trovarsi per un caffè in compagnia e partecipare a molte altre attività. «Una volta terminata la crisi della COVID-19, sarà un luogo d’incontro privilegiato tra più generazioni», ha sottolineato Giampaolo Cereghetti, presidente dell’ATTE cantonale. Un’associazione che in Ticino vanta 12.500 iscritti, mentre quelli locarnesi sono circa 2.000.

Nella «casa A», sempre al pianoterra, ha invece trovato dimora il Nido dell’infanzia «Cucciolo», gestito dalla fondazione ZeroSedici, con 140 metri quadrati di giardino e oltre 300 di spazio suddiviso in quattro sezioni, che può ospitare 38 bambini, dai bebè ai piccoli fino ai 4 anni.

Dai neonati in avanti

Ma la residenza PerSempre non si ferma qui. Offre infatti in totale 72 appartamenti, di cui 24 nello stabile A, pensati in particolare per le famiglie, da 3,5 o da 4,5 locali. Mentre lo stabile B conta 48 appartamenti, senza barriere architettoniche, con la possibilità di scegliere tra 2,5 e 3,5 locali. «A tre mesi dall’apertura, circa il 50% delle abitazioni è occupata», ha spiegato Andrea Pedrazzini. Abitazioni che già oggi permettono a quattro generazioni di incontrarsi: dal piccolo Leonida nato il 6 settembre a Brigitte con i suoi 28 anni, a Riccardo sessantenne e a Rodolfo che ha ben 86 anni. A completare il quadro, infine, l’autorimessa sotterranea, dotata di un impianto sprinkler, che offre 72 posteggi (inclusi parcheggi con ricarica per auto elettriche).

Investimento cospicuo

L’investimento, escluso il terreno che appunto era già una proprietà di famiglia, ammonta a 26 milioni di franchi.

