Pur non mancando le restrizioni, una delle poche attività che a seguito della pandemia non hanno obbligatoriamente dovuto fermarsi è come noto quella delle stazioni di sci. E la neve, fortunatamente, non si è fatta desiderare sulle montagne ticinesi che, con ogni probabilità, saranno una meta privilegiata durante le imminenti vacanze scolastiche di carnevale. Anche perché, appunto, i festeggiamenti carnascialeschi non potranno avere luogo.

Così, la stazione di Mogno – che in alta Val Lavizzara vanta piste per lo sci alpino, per lo sci di fondo e anche percorsi per le racchette – da domani a domenica 21 febbraio sarà aperta quotidianamente dalle 12 alle 16. Come sempre sarà possibile noleggiare il materiale necessario e, per l’occasione, sarà anche offerto un servizio di ristorazione, ovviamente – viste appunto le restrizioni in vigore – nella forma del servizio take away.