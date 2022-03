È un malessere diffuso, un fastidioso mal di pancia quello che attanaglia da qualche tempo il corpo della Polizia comunale Regione VI di Locarno. A denti stretti, tra agenti ed ex agenti che abbiamo interpellato, c’è chi parla di mobbing, favoritismi, blocco delle promozioni e in generale mancanza di dialogo tra il comandante, il capodicastero e la base. Inoltre il figlio del comandante lavora in polizia e questo aggiunge un po’ di tensione nello stabile di via Morettina.

Il «bubbone» è scoppiato dopo un’interrogazione di Simone Beltrame (PPD) e Simone Merlini (PLR), sottoscritta da una ventina di consiglieri comunali, nella quale si sottolineava appunto l’anomala «fuga di agenti» tra pensionamenti anticipati, partecipazioni degli agenti locarnesi a concorsi per la Cantonale o in altri Comuni,...