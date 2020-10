È finalmente ora di passare dalla teoria alla pratica. Questo, in soldoni, il messaggio scaturito dalla recente assemblea (svoltasi in modalità virtuale) dell’Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto (Alba), i cui vertici – in parte rinnovati – hanno fra l’altro illustrato il tema dell’hangar 1 dello scalo cantonale. Un argomento divenuto ormai piuttosto spinoso, considerato che il messaggio governativo con il credito di progettazione per la nuova aviorimessa (1,2 milioni di franchi, comprendenti anche 600 mila franchi per l’allacciamento alla centrale termica realizzata dalla Confederazione) risale al 2017 e che il documento era stato approvato dal Gran Consiglio all’inizio del 2018. Nulla, però, si è più mosso da allora e presso lo scalo cantonale c’è chi comincia a scalpitare....