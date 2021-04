Tutti i nostri abbracci in un museo

Alzi la mano chi non ha mai detto, in questi mesi travagliati, «speriamo di poter tornare presto ad abbracciarci». Per ora, però, gli abbracci restano un retaggio del passato. Quasi roba da museo, insomma. E proprio in un museo finiranno a Locarno, grazie ad una delle originali iniziative «anti pandemia» messe in campo dalla Compagnia Paravento, che dopo aver inaugurato l’era del «teatro da asporto», getta ora le basi, appunto, del Museo degli abbracci («il primo in Ticino», sottolineano con una certa ironia i responsabili della sala di Città Vecchia). E per allestire l’originale spazio la compagnia chiede la collaborazione di tutti, invitando a mettere a disposizione fotografie, ritagli di vecchie riviste o giornali, «che siano testimonianze significative – aggiungono al Paravento – di quel passato neanche tanto lontano in cui potevamo abbracciarci, cantare e danzare in gruppo oppure attendere in fila il nostro biglietto di entrata allo spettacolo». L’idea è quella di raccogliere immagini di «un’infinità di gesti, di azioni e di momenti sociali che rischiamo di dimenticare». Esporli dal vivo significherà innanzitutto valorizzare il luogo fisico, «essenziale nel far rivivere la creazione dopo un’eclisse culturale».