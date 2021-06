Il braccio di ferro sulla vendita

Il tutto si iscrive nell’ingarbugliata vicenda del passaggio di proprietà della Santa Chiara alla Moncucco. Il CdA in carica il 16 giugno aveva comunicato l’annullamento dell’assemblea prevista per quel giorno, aggiornandola a venerdì 23 luglio. Alla luce di una mutata e migliore situazione finanziaria, si è preso il tempo per riflettere serenamente sulle decisioni da adottare allo scopo di assicurare il futuro dell’istituto di cura. Il tema principe dell’incontro avrebbe appunto dovuto essere questo: il futuro della Santa Chiara.

La maggioranza degli azionisti, però, ha comunque deciso di riunirsi, ritenendo illegittima la decisione del CdA di annullare l’assemblea. Una maggioranza che alla testa vedeva proprio la Moncucco, che come noto ha acquisito oltre il 64% delle azioni della FOPE SA, ovvero della Holding che regge le redini della Santa Chiara. E durante la riunione è stato nominato un nuovo CdA. Ma quello in carica finora sottolinea ora che queste decisioni «non hanno valore giuridico alcuno, ragione per la quale non c’è stata nessuna modifica in seno al nostro Consiglio d’amministrazione». E conclude: «Chiariti questi importanti elementi fattuali, confermiamo la nostra determinata volontà nel proseguire l’attività a sostegno della nostra clinica, nel massimo rispetto di tutte le parti coinvolte e al servizio di tutti coloro che ogni giorno ci danno fiducia».

Insomma, la vicenda sembra ancora ben lungi dall’essere conclusa.