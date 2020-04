In questi giorni è forse l’immagine più rappresentativa per illustrare l’emergenza locarnese: la piazza Grande silenziosa e deserta, sulla quale occhieggiano vetrine spente e senza vita. Ma proprio da lì, dal suo cuore che ha smesso temporaneamente di pulsare, la Città intende ripartire, quando si potrà. Perché fra le mille rinunce e sospensioni causa pandemia c’é anche quella legata al concorso per il progetto di architettura che porterà alla sistemazione degli spazi pubblici del centro urbano. Bandito a metà marzo, mentre l’emergenza cominciava a farsi più stringente, è stato nel frattempo sospeso dal Municipio, come tutti gli altri concorsi in pubblicazione. Una misura adottata anche per conformarsi a quanto messo in atto dal Cantone.

Un termine impossibile

«Il termine di inoltro delle candidature...