«Il lupo sarà anche un animale timoroso, ma se ha fame ha fame. C’è poco da aggiungere». A parlare è Marzio Coppini, allevatore e gestore dell’Alpe di Sfille, sopra Cimalmotto, a 1.666 metri di quota, dove la settimana scorsa il lupo è tornato a predare. «Abbiamo ritrovato sei carcasse di capre. Venerdì sono saliti i guardiacaccia per la constatazione».

Come buona parte degli alpeggi ticinesi, anche l’Alpe di Sfille è impervia: «Mettere i recinti è impossibile e lasciare i cani da gregge in quota, da soli, non è possibile». I capi predati, spiega il nostro interlocutore, fanno parte di un gregge di 120 capre al pascolo libero. «Per fortuna il lupo si è accontentato di sei. Poteva andare peggio». La frustrazione e il senso di impotenza però rimane e accomuna tutti gli allevatori. «Abbiamo caricato...