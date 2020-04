Un 2019 roseo, ma il futuro?

Note positive, per Gordola, dai conti del 2019. Ma non mancano perplessità e riflessioni su quanto potrà accadere dopo la fase acuta dell’emergenza coronavirus. Il Consuntivo, firmato di recente dal Municipio, registra infatti un avanzo d’esercizio di 136.913 franchi. Un risultato che è figlio di 16.845.694 franchi contabilizzati alla voce delle uscite, mentre le entrate sono ammontate a 16.682.608 franchi. Sul fronte degli investimenti, a quota 3.738.287 (lordi) e in linea con il Preventivo, come rimarca l’Esecutivo in una nota «l’anno 2019 è stato contraddistinto da importanti interventi, soprattutto per quanto riguarda le opere stradali, la ristrutturazione di stabili di proprietà del Comune e i lavori di premunizione e ripristino dei danni alluvionali».