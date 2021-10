Fra i tanti sconvolgimenti che la pandemia ha portato nelle nostre esistenze, c’è stata anche l’amplificazione – spesso traumatica – della percezione quotidiana della morte. Ci siamo insomma ritrovati a fare i conti con una realtà che il mondo contemporaneo (o, almeno, quello occidentale) tenta sempre più di relegare ai margini. Salvo poi doverla affrontare senza saper bene come. Lo sconquasso virale ha quindi finito per portarci alla riscoperta di un modo diverso di convivere con la morte, non negandola e cercando di esorcizzarla, per inneggiare alla vita. È partita anche da tale considerazione l’iniziativa avviata lo scorso anno – in piena emergenza pandemica – da OSA! Organico scena artistica, che ha pensato di sottolineare in modo significativo la solennità nella quale si ricordano i defunti. È quindi nata «Incanta l’attimo», la mini rassegna inserita nel cartellone autunnale del festival internazionale Voci audaci. Un’iniziativa che ha toccato una corda sensibile. «Tanto che – sottolineano i vertici di OSA! – il pubblico ha espresso grande apprezzamento. L’idea è stata di proporre una celebrazione laica in occasione della solennità dei defunti, col linguaggio universale della musica: un canto di rinascita, nei giorni in cui la natura e le ricorrenze evocano morte».