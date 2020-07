Il forte sentimento di solidarietà che il Ticino ha saputo dimostrare in ultimi mesi il Ticino ha spronato il Comune di Brione sopra Minusio ad impegnarsi, nel suo piccolo, per sostenere le attività commerciali sul proprio territorio colpite dalla pandemia. Tale impegno scaturisce dalla consapevolezza dell’importanza per il Comune che rivestono i suoi commerci ed i suoi servizi della ristorazione. Pertanto il Municipio ha deciso di concretizzare il proprio sostegno offrendo ai cittadini e a i proprietari di residenze secondarie un buono da spendere nei commerci e nei ristoranti presenti sul suo territorio. «Un gesto che vuol essere anche un segno di riconoscimento per il senso di responsabilità dimostrato dalla comunità durante l’emergenza Covid-19» annota l’Esecutivo comunale che ha pure deciso di concedere ai due esercizi pubblici del nucleo la possibilità di allargare gli spazi esterni con la posa di tavolini. Si favorisce così l’auspicato distanziamento fra persone aiutando anche i locali pubblici.