Ancora un tentativo di furto negli edifici sacri di Losone. L’altro giorno i soliti ignoti hanno provato a scassinare la cassetta per le donazioni della chiesa di San Lorenzo. Un episodio, che va ad aggiungersi ai tre registrati negli scorsi mesi nella chiesa di San Giorgio, una volta a essere preso di mira era stato anche con il crocifisso settecentesco, e in quella della Madonna d’Arbigo. In quest’ultimo caso, ricordiamo, erano stati divelti i canali in rame dell’acqua piovana. A disturbare è più che altro la burocrazia che ne deriva. «In chiesa v’è ben poco da rubare», spiega il presidente del Consiglio parrocchiale Silvano Beretta. «Nelle cassette non c’è mai chissà quale ammontare. In più queste vengono svuotate regolarmente».