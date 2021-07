Ancora una volta viene sottolineato come il Gran Consiglio, nel febbraio del 2018, abbia approvato il credito chiesto dal Consiglio di Stato per la progettazione del rifacimento dell’hangar 1 e la realizzazione di una nuova centrale energetica a legna della Base aerea di Locarno. I liberali radicali parlano pure di una presunta «perizia Sciarini che già da tempo segnalava le necessità di manutenzione».

Al Governo, tra le altre cose (sono 11 le domande dell’interrogazione), viene pertanto chiesto «perché e quali servizi cantonali non hanno dato seguito alla decisione del Gran Consiglio di tre anni fa e perché non sia iniziata la progettazione del rifacimento», come pure se «la mancata e tempestiva manutenzione abbia aggravato l’effetto della tromba d’aria di martedì. I granconsiglieri desiderano pure sapere se «il ministero pubblico abbia aperto un’inchiesta, se oltre ai danni materiali vi sia stata la messa in pericolo di persone e se la copertura assicurativa del Cantone coprirà i danni di terzi in caso di manutenzione non conforme».