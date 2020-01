Il Municipio di Locarno dovrà mettere sotto l’albero di Natale il progetto per un nuovo asilo nido comunale. Lo ha deciso all’unanimità il Legislativo, che l’altra sera ha approvato una mozione presentata nell’ormai lontano 2017 dai popolari democratici Barbara Angelini Piva, Gabriele Domenighetti e cofirmatari. Articolata la discussione sull’argomento. Anche perché l’Esecutivo – sebbene ieri sera abbia alla fine cambiato rotta, aderendo alla proposta – aveva in due occasioni espresso un parere contrario.

La domanda posta – come sottolineato da Angelini Piva – era tutto sommato semplice: «Ampliare l’offerta in città, perché al nido comunale mancano 44 posti. Ma è stato il caos». Senza entrare nella cronistoria della mozione e delle varie posizioni prese nel tempo, possiamo ricordare che in primis si era ritenuta la proposta prematura e quindi l’oggetto era stato «congelato» per qualche tempo. Poi si è aperta la porta della residenza PerSempre, dove ora sarà però inaugurato un nido privato della Fondazione Zerosedici. Anche perché l’Esecutivo ha ritenuto che fosse meglio, per il Comune, edificare in proprio (magari all’ex macello) e non affittare gli spazi necessari.

Tra pubblico e privato

Il fabbisogno di posti per i bambini, va detto, risulterebbe coperto grazie all’iniziativa dei privati appena citati e all’ulteriore nido previsto nella residenza della Cooperativa Isolino.

La partita, come sottolineato da Pier Mellini in due interventi (a nome della Commissione della gestione e del PS), si è dunque giocata sugli eventuali vantaggi dell’iniziativa pubblica rispetto a quella privata. Vantaggi che, riassumendo, sarebbero sostanzialmente economici. Sia per la Città, perché l’investimento risulterebbe finanziariamente neutro, sia per le famiglie locarnesi, poiché le rette dell’attuale nido comunale risulterebbero – secondo quanto riportato da Mellini – inferiori. Un aiuto, insomma, alle famiglie del ceto medio o medio-basso.

Non una cambiale in bianco

Come detto, la mozione è stata approvata all’unanimità, imponendo al Municipio di presentare un progetto entro la fine di dicembre 2020. «Il PLR sostiene la proposta, dicendo sì a una politica familiare seria», ha sottolineato Alessandro Spano. «Ma non si tratta di una cambiale in bianco. Va approfondita la reale necessità di un nido comunale, così come i costi e la sostenibilità del progetto». Come dire che la decisione finale è rimandata alla presentazione del messaggio municipale.

«Non costiamo di più»

Sul tema – anche a seguito di una presa di posizione del PS, apparsa sulla stampa lunedì – è infine intervenuta la stessa Fondazione Zerosedici. «È necessario smentire l’affermazione che un nido comunale sia più economico per le famiglie, addirittura da due a tre volte meno caro, soprattutto per il ceto medio e medio-basso», si legge in una nota. «Anche in questi casi, dati alla mano e prendendo in considerazione gli aiuti soggettivi entrati in vigore lo scorso 2018/2019 e l’aumento del diritto al sussidio per gli enti che corrispondono degli stipendi indicati dall’Ufficio giovani e famiglie, queste affermazioni non hanno alcuna fondatezza». Mentre sulla qualità dell’offerta ci ha pensato anche Gianbeato Vetterli (PLR) a mettere i puntini sulle «i»: «La Fondazione Zerosedici persegue scopi di pubblica utilità e non di lucro, garantendo la qualità con personale qualificato».

Si mette mano alla Collegiata

Da rilevare che il Consiglio comunale ha approvato anche un credito di 290.000 franchi per opere di indagine preliminare, volte a pianificare il restauro della Collegiata di Sant’Antonio Abate, e per la manutenzione straordinaria dell’edificio sacro.

Tasse del suolo pubblico da ridurre

Abbassare le tariffe di occupazione del suolo pubblico per aiutare i commerci cittadini in un momento di certo non facile. È quanto infine chiedono i gruppi Lega-UDC-Ind. e PPD con una mozione (primi firmatari Bruno Bäriswyl e Alberto Akai). In sostanza si chiede di applicare le seguenti tariffe: per la zona 1 250 franchi annui (oggi 350) al metro quadrato, per la zona 2 160 franchi (oggi 200) e per la zona 3 120 franchi (oggi 150). A titolo di paragone, Lugano applica per le tre zone tariffe di 250, 200 e 110 franchi, mentre Ascona di 300, 250 e 150 franchi.

