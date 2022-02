A Locarno si allargano le zone a traffico moderato e limite massimo della velocità fissato a 30 km/all’ora. Il prossimo comparto nel quale si viaggerà più lenti è quello dei Saleggi. «Vista l’esigenza di preservare i quartieri residenziali dalle conseguenze negative del traffico veicolare e con l’obiettivo di accrescere la sicurezza e la mobilità degli utenti più deboli (pedoni e ciclisti), migliorare l’immagine del quartiere e la qualità di vita dei suoi abitanti, già da alcuni anni sta procedendo alla progressiva introduzione di una limitazione di velocità a 30 km/orari in vari comparti della Città prevalentemente a carattere residenziale - si legge in una nota -. Il quartiere Saleggi non ha fatto eccezione e, al termine dell’iter di approvazione dell’apposita segnaletica, i lavori per configurare il comparto quale Zona 30 passano in questi giorni alla fase esecutiva. L’entrata in vigore delle misure relative al nuovo ordinamento della viabilità interna nel corso del prossimo mese di giugno», evidenza Palazzo Marcacci.