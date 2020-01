Un’annata da incorniciare, nonostante il colpo di coda finale. Il 2019 ha consolidato un’evoluzione che ha caratterizzato l’ultimo quinquennio nel Locarnese e che fa ben sperare per il futuro. Per quello economico in particolare. Per la quinta volta consecutiva, infatti, il numero dei disoccupati nella regione è andato assottigliandosi. Per rendersi conto della progressione basta...