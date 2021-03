Le nuove funivie Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa, nelle Centovalli, non vogliono essere solo un semplice mezzo di trasporto per gli abitanti, ma rappresentare l’immagine della Valle che si proietta verso il futuro. Infatti, per il Municipio presieduto dal sindaco Ottavio Guerra, le nuove funivie sono un concentrato di aspetti positivi: miglioramento del trasporto pubblico, accresciuta sostenibilità ecologica, mitigazione dell’impatto paesaggistico, tecnologia moderna e innovativa, nonché veicolo per la promozione turistica ed economica.

Ticino e design a braccetto

Durante la fase di progettazione è stata quindi prestata particolare attenzione affinché gli impianti a fune non solo si integrassero al meglio nel paesaggio, ma potessero anche vantare un elevato appeal turistico. In questo modo, il viaggio sulle funivie permetterà un’esperienza indimenticabile. In collaborazione con il designer Thomas Küchler – che, tra l’altro, ha progettato anche la cabina della funivia CabriO sullo Stanserhorn – è stato possibile progettare una cabina che crei un’atmosfera da pergola «in movimento» (Pergola-Bahn) in modo da poter esprimere pienamente l’atmosfera ticinese.

Senza barriere

Le nuove cabine sono state progettate per essere senza barriere. L’ingresso sarà privo di ostacoli e quindi facilmente accessibile anche per le carrozzine per bambini e per le persone con disabilità motorie. Allo stesso tempo, si è posto un occhio di riguardo al trasporto delle merci, affinché possano essere trasportate in modo efficiente e facile con le nuove funivie. A proposito sarà possibile utilizzare le palette di carico. «Questo dovrebbe permettere di sostituire parte dei trasporti in elicottero, diminuendo l’inquinamento fonico e aumentando la qualità di vita nelle Centovalli», sottolinea una nota stampa.

Otto persone

Le nuove cabine saranno in grado di trasportare 8 persone ciascuna e offrono una generosa quantità di spazio, che sarà triplicato rispetto alle attuali (circa 0,8 metri quadrati per persona). Ciò permetterà ai passeggeri di godersi un viaggio rilassante senza affollamento, anche con una carrozzina per bambini o un bagaglio grande.

«Il concetto delle nuove funivie è quello di promuovere il turismo dolce e quindi anche di creare nuovi posti di lavoro nella valle. Il fatto che le nuove funivie presenteranno una novità mondiale dovrebbe suscitare un grande interesse anche al di fuori del Ticino e far conoscere questa attrazione a una cerchia più ampia di potenziali ospiti», conclude la nota.

