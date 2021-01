Un bianco weekend per tutta la famiglia

Era in programma per domenica 7 febbraio l’annuale appuntamento con il Weltu Schnee-Tåg a Bosco Gurin. Purtroppo, però, a causa della situazione pandemica il comitato d’organizzazione ha dovuto prendere la decisione di annullare la quarta edizione dell’appuntamento sulle nevi. Un appuntamento la cui «missione» è quella di mettere al centro dell’evento la famiglia e assicurare un’indimenticabile giornata da trascorrere in compagnia sulle piste.

In pista anche senza Weltu

Ma non tutto è perduto. Grazie alla collaborazione con la Centri Turistici Montani e in particolare con il direttore Giovanni Frapolli, il comitato è riuscito a trovare un accordo per offrire comunque un weekend dedicato alle famiglie, con prezzi vantaggiosi, il 6-7 febbraio. Niente gara e animazione, giocoforza, ma l’occasione di allenarsi per l’edizione 2022. Il prezzo per tutta la famiglia è di 100 franchi e include le giornaliere di sabato e domenica. Sarà inoltre disponibile l’offerta «Speciale Famiglia Week-End» a 250 franchi, che comprende il pernottamento (1 notte, camera con 4/5 letti all’Ostello Giovanibosco), 1/2 pensione e giornaliere per i. Prenotazioni: info@centrimontani.ch o 091/880.60.10. L’offerta è valida solo per le famiglie che hanno partecipato a una delle passate edizioni.

Informazioni e prenotazioni giornaliere sul sito www.sssboscogurin.ch/weltu, direttamente allo sportello dell’Ufficio Turistico Vallemaggia ad Avegno (091/759.77.26) o scrivendo a weltu@sssboscogurin.ch. Il termine per le richieste scade mercoledì 3.