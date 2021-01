Un bike hotel accanto all’ex Polivideo

Il futuro comparto dell’ex Polivideo di Riazzino, nel territorio di Locarno, comincia a prendere forma, cambiando il suo indirizzo da area industriale a zona di attività e di servizi speciale. È infatti all’albo del Comune di Locarno la domanda di costruzione per realizzare la prima tappa del «Polipark», complesso commerciale, residenziale e alberghiero che si affiancherà agli stabili esistenti della ex casa di produzioni televisive, cioè tre blocchi di edifici che saranno in parte ristrutturati e/o demoliti. Il progetto, promosso dalla Tigestim Commercial Real Estate di Bioggio, si sviluppa su un’area complessiva di circa 17 mila metri tra via Stradonino e la strada cantonale, adiacente alla fermata FFS TILO. Un comparto a vocazione industriale e artigianale, quello di Riazzino, ma che dopo...