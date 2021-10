Ascona sempre più culla del jazz. Dopo il gemellaggio con la Città di New Orleans, il Consiglio comunale ha infatti avallato all’unanimità l’adesione del Borgo all’associazione JazzAscona. Un passo importante, come sottolineato dal capo Dicastero Stefano Steiger, che suggella 35 anni di storia e di collaborazione a ritmo di musica. «Purtroppo negli ultimi due anni la manifestazione non ha potuto svolgersi a causa della pandemia», ha ricordato il municipale. «Ma si è comunque potuto lavorare per il futuro». A questo proposito Steiger ha rimarcato gli sforzi intrapresi per garantire l’accesso gratuito al pubblico, così come quelli andati in porto di recente, appunto, con il gemellaggio. «Una prima per Ascona. Aspettavamo un’occasione davvero importante», ha ancora aggiunto. E il gemellaggio, ha concluso, non è fine a sé stesso, ma è l’inizio di una collaborazione sul fronte «musicale, culturale e anche scolastico». «L’entrata nell’associazione – gli ha fatto eco Matteo Rampazzi (PLR) – permetterà anche al Comune di avere voce in capitolo e di, eventualmente, tutelare i propri interessi». Entrambi hanno dunque auspicato che il Borgo diventi sempre più culla del jazz. Una Ascona che sappia sempre vibrare, insomma, come ha fatto – pur in mancanza dell’evento principe – durante le due scorse estati, documentate in un bel video proiettato a fine seduta.

Guardiani del territorio

Seduta durante la quale si sono affrontati anche altri importanti temi. A partire dall’ulteriore credito di 420.000 franchi, stanziato per proseguire la revisione del Piano regolatore. Lungo e travagliato l’iter della nuova pianificazione, che spesso e volentieri – negli anni scorsi – si è scontrata con preavvisi sfavorevoli da parte del Cantone. E che in sala non ha riscosso nemmeno i favori di Valerio Sala (Gruppo Rosso-Verde+FA). «Non credo che il continuo aumento dei costi non dipenda anche dal Municipio», ha detto riferendosi alla mancata volontà di adeguarsi alle richieste del Cantone e, in particolare, ai contenuti abitativi previsti nell’area dell’ex aerodromo, alla Zona a destinazione vincolata del Castello del Sole e al posteggio, con conseguente dissodamento, in località Beato Berno. «È corretto seguire le indicazioni delle istanze superiori, ma noi siamo chiamati a fare il bene del nostro tessuto socio-economico», ha ribattuto Massimo Biffi (PLR). E secca è stata anche la risposta del sindaco Luca Pissoglio: «L’ente pianificane è il Comune. Nel 2012 il Legislativo ha approvato un PR, che il Municipio sta cercando di difendere. Un PR che non intende rovinare il territorio, ma proiettarlo al meglio verso il futuro».

La sicurezza attorno alle scuole

Tema assai sentito è poi quello della viabilità, e quindi della sicurezza degli allievi, attorno alle scuole comunali. Una mozione di Marco Passalia (PPD) chiede di introdurre il senso unico su via Stefano Franscini (vedi CdT del 29 settembre). E, parallelamente, un’interpellanza presentata da Ryan Andreotti (PLR) sollecita più sicurezza e sostenibilità. A proposito, rispondendo seduta stante ad Andreotti, la municipale Margherita D’Andrea ha assicurato che l’Esecutivo si sta occupando della questione e che la SUPSI ha già svolto una prima analisi dei dati concernenti il sondaggio lanciato a suo tempo. Alcune indicazioni sui prossimi passi sono già disponibili. «Limitare il traffico su via Stefano Franscini è un’ipotesi che terremo in considerazione», ha concluso anticipando l’intenzione di incaricare uno studio d’ingegneria del traffico per analizzare le diverse soluzioni e proporre diverse varianti.

Sostegno alla chiesa del Papio

Infine, da rilevare che – tra gli altri punti – durante la seduta i consiglieri hanno avallato all’unanimità il contributo di 322.700 franchi alla Parrocchia di Ascona per il progetto di restauro della chiesa dei santi Pietro e Paolo. E addirittura aumentato a 590 mila franchi, seguendo il rapporto della Commissione edilizia, il credito per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza dei passaggi pedonali e adeguamento delle fermate dei bus allo svincolo del San Materno. Aggiunta al progetto, quindi, la variante esclusa dal Municipio, poiché esosa, che prevede l’abbellimento dell’ultimo tratto di via Buonamano.

©CdT.ch - Riproduzione riservata