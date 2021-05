Cento anni di vita, ma soprattutto di passione. Anche per l’arte. La Matasci Vini di Tenero stappa l’inizio di un nuovo secolo. La storia dell’azienda locarnese inizia nel 1921, quando la viticoltura in Ticino era ancora impresa per singoli contadini che raccoglievano il frutto della vite per farne la bevanda di casa. Ma il giovane Giuseppe Matasci, verzaschese di umili origini, intuisce le potenzialità del mercato. E, dopo aver provato a commerciare le eccedenze di vari viticoltori di Tenero e Gordola, poco soddisfatto della qualità del prodotto, decide di acquistare le uve per vinificarle in proprio. Col socio Carlo Balemi, fonda così la Matasci & Balemi e nel 1924 costruisce la cantina di Tenero, puntando appunto sulla qualità del prodotto.