Un calendario che rallegri le persone e diffonda l’atmosfera, il calore e la magia delle feste natalizie, grazie alla creatività degli allievi e dei docenti delle scuole comunali. È quanto la Città di Locarno ha voluto regalare ai propri abitanti in occasione dell’inizio del periodo dell’Avvento. Il calendario dell’Avvento è dunque visionabile da oggi tutti i giorni sul profilo Instagram ufficiale della Città, @locarnonearth. Il sindaco Alain Scherrer: «L’intenzione è quella di unirci tutti in un progetto che ci ricordi che sarà diverso, ma il Natale è sempre il Natale. E che, nonostante le restrizioni in vigore, possiamo viverlo intensamente ed insieme, anche da lontano».

Il 1. di dicembre segna ogni anno l’inizio del periodo dell’Avvento. Come da tradizione, in moltissimi da quest’oggi aprono una finestrella, mangiano un cioccolatino, scoprono un pensiero al giorno, marcando l’avvicinamento al Natale e celebrando così il periodo delle Feste. «In questo 2020 così particolare, dove molte abitudini sono state stravolte, rendendo insolite (e per taluni anche impegnative) anche queste imminenti festività, la Città di Locarno ha pensato di valorizzare questa tradizione, donando un calendario dell’Avvento che, giorno per giorno, unisca le persone e diffonda positività», si legge in una nota. «A dare il via a questo progetto pieno di sorprese e di cuore, questa mattina la prima finestrella ci mostra una distesa di neve e tanti sorrisi. Grazie alla creatività, all’ingegno e all’impegno delle allieve e degli allievi di tutte le classi delle Scuole comunali, sono state preparate 24 finestrelle virtuali che, giorno dopo giorno, strapperanno un sorriso, sveleranno una riflessione o proporranno un’attività a chi le aprirà».

Durante i preparativi, lo si vedrà, allieve ed allievi hanno cercato di coinvolgere tutta la popolazione locarnese, per dare vita ad un’iniziativa all’insegna della gioia e magia del Natale. Come? Lo si potrà scoprire aprendo le 24 finestrelle; la Città non vuole rovinare la sorpresa. «Aiutateli anche voi condividendo la pagina @locarnonearth ed i suoi contenuti con i vostri cari», conclude la nota.