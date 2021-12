Nessuno se l’era sentita di dichiararlo ufficialmente al momento delle dimissioni di Alberto Akai, ma già allora – poco più di due settimane fa – non erano stati in pochi a dubitare che dietro a quel gesto inatteso e repentino potesse nascondersi qualche nuovo inciampo finanziario, dopo le note vicissitudini del passato. E così è, in effetti. Con quali conseguenze, sarà la giustizia a determinarlo. Per ora l’unico fatto certo è che l’ormai ex presidente della sezione cittadina del PPD è indagato dalla Magistratura. Inevitabile, dunque, interpellare la politica perché prenda posizione sulla vicenda, mentre il diretto interessato – che il Corriere ha cercato più volte di raggiungere – preferisce non esprimersi su quelle che parrebbero profilarsi come irregolarità legate all’ottenimento degli...