Un centro, non solo una casa comunale

Dai conti che sorridono, al contrario di quelli di Locarno, al credito per la progettazione definitiva della nuova casa comunale, passando per l’acquisizione di 4 terreni di proprietà del Patriziato, in zona Saleggi, che compongono l’area ricreativa e sportiva del Comune. Non uno, ma almeno tre saranno i piatti forti della seduta del Legislativo di Losone, che si terrà mercoledì alle 20 nella palestre dell’istituto scolastico comunale per permettere la necessaria distanza tra i partecipanti, imposta dall’emergenza sanitaria.

Un’area da valorizzare

Mercoledì, dunque, la nuova casa comunale potrebbe compiere un ulteriore decisivo passo verso la sua concretizzazione. Il Legislativo, infatti, sarà chiamato a stanziare un credito di 825.000 franchi per la progettazione definitiva. Il tutto sull’idea, denominata «Centrum», dello studio Baserga Mozzetti architetti di Muralto, che si è aggiudicato il relativo concorso. «Il progetto – ha spiegato il sindaco Corrado Bianda durante un incontro con la stampa – mira a valorizzare tutta l’area, creando un centro dei servizi comunali». Previsto, inoltre, un autosilo con una trentina di posteggi, molti dei quali da offrire in affitto, che autofinanzierà l’opera stessa. «Si tratta di un grosso investimento», ha continuato Bianda. I costi stimati al momento si aggirano infatti sui 12-12,5 milioni. «Ma, soprattutto in questo periodo dopo la pandemia da coronavirus, sarà importante che i Comuni investano, ovviamente in opere sostenibili, creando così lavoro».

Il Consuntivo

Investimenti che Losone può affrontare con una certa serenità, malgrado le incertezze legate appunto all’emergenza sanitaria e ai suoi risvolti sull’economia, grazie a finanze solide. Lo dimostrano le cifre del Consuntivo 2019, che chiude con un avanzo d’esercizio di 702.000 franchi. Un risultato, figlio di spese per 23,8 ed entrate per 24,5 milioni, ottenuto prevedendo per altro ammortamenti straordinari di 961.000 franchi. Diversi i fattori che hanno portato a questo utile, ma in particolare si possono segnalare maggiori ricavi sul fronte delle imposte (+ 868.200 franchi). Tutto questo permetterà di abbassare il debito pubblico a un pro capite di 2.737 franchi. Mentre il capitale proprio raggiungerà i 10,7 milioni.

L’area sportiva

Infine, il Consiglio comunale sarà chiamato a ratificare l’acquisizione dei 4 terreni sportivi del Patriziato, in diritto di superficie gratuito per 50 anni, e 60.000 franchi per aggiornare il progetto del nuovo Club House, con ristorante, del tennis. Si tratta di un’operazione simile a quella di circa 20 anni, che ha portato il Comune a costruire i nuovi spogliatoi dei campi di calcio. «L’acquisizione rientra nella volontà di dare continuità all’area sportiva. E anche di svilupparla», ha spiegato il capo dicastero Fausto Fornera. «Approfitteremo poi dell’occasione per rivedere l’assetto viario del comparto».

