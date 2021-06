Alzi la mano chi ha familiarità con l’intelligenza artificiale (IA). Pochi, vero? L’espressione evoca, nella mente dei più, computer che parlano e prendono decisioni autonome. Una sorta di inquietante realtà simile a quella inventata da Stanley Kubrick nel film «2001: Odissea nello spazio». Ricordate HAL 9000, il super calcolatore che assume pian piano il controllo dell’astronave? Un’avventura da brivido. Da allora – la pellicola uscì nel 1968 – di cose ne sono cambiate parecchie e oggi l’intelligenza artificiale è parte integrante del nostro mondo. Noi, che non ci capiamo molto, ne siamo convinti. Ma chi del settore è un vero esperto, sostiene che si possa fare molto di più. E, peraltro, lo sta facendo. È Matteo Togninalli, 28 anni, nato a Locarno e cresciuto nel Pedemonte, vero talento a 360 gradi, il quale a una carriera accademica e di ricerca da invidiare affianca la co-conduzione di una startup che in tre anni è letteralmente esplosa. Basti dire che dai soli tre giovani cofondatori (fra i quali lo stesso Togninalli e Alen Arslanagic, pure del Locarnese) si è passati agli attuali 40 collaboratori. E la curva cresce.

Nata come spin-off

Le potenzialità di Visium – questo il nome della società – sono già racchiuse nelle sue origini. Si tratta, infatti, di uno spin-off del Politecnico di Zurigo. Un’attività, insomma, che affonda le proprie radici nell’ambito di ricerca dell’istituto federale e che ha poi spiccato il volo con le proprie ali. Togninalli vi è approdato dopo un percorso di eccellenza. «Concluso il liceo a Locarno – racconta lui stesso – ero in dubbio se intraprendere gli studi in medicina, seguendo le orme di mio padre, oppure se puntare sul politecnico». È stato quest’ultimo ad avere la meglio. A Losanna inizia un percorso di studi nel settore delle scienze dei materiali, con indirizzo verso la bio medicina (inanellando anche un soggiorno a Baltimora, presso la Johns Hopkins University). Non solo. Nell’ambito del lavoro di master varca nuovamente l’Oceano e approda questa volta in California, alla Stanford University. «È là – racconta – che ho cominciato ad interessarmi all’intelligenza artificiale. In modo particolare a quella applicata al campo biomedico». Ne scaturirà una tesi premiata come la migliore presso l’ateneo losannese. Non pago, il giovane locarnese decide poi di varcare la soglia dell’altro politecnico svizzero, per conseguirvi il suo dottorato. «È a Zurigo che ho ritrovato Alen, ex compagno di liceo a Locarno, che già stava lavorando per fondare Visium. Il progetto mi ha entusiasmato, per cui ho deciso di collaborare, portando avanti il dottorato in parallelo». Un lavoro, quest’ultimo, concluso lo scorso anno e che poche settimane fa ha ottenuto la «medaglia d’oro» del politecnico zurighese. Un riconoscimento non da poco, considerando, fra l’altro, che l’ateneo è da poco nuovamente stato designato come la miglior università dell’Europa continentale e l’ottava a livello mondiale.

Progresso e non timore

Ma per Togninalli si tratta di una tappa più che di un traguardo e la sua attenzione (pur continuando anche con la ricerca accademica) è ormai concentrata soprattutto sulla startup, la cui filosofia è ben riassunta nella presentazione dell’azienda: «Siamo un team con obiettivi e origini diverse, ma con una missione comune. Ci sforziamo per costruire un mondo nel quale vi sia l’opportunità di progredire grazie all’intelligenza artificiale, invece di sentirsene minacciati. Questo è ciò che ci motiva e ci stimola ogni giorno». Come a dire che è arrivata l’ora di lasciarsi alle spalle la sindrome da «2001: Odissea nello spazio». Battute a parte, il giovane imprenditore locarnese sottolinea come «anche se negli ultimi anni l’intelligenza artificiale si sta sviluppando a velocità vertiginose, le sue applicazioni sono ancora per la maggior parte concentrate nella ricerca oppure in aziende strettamente legate al settore della tecnologia. Il nostro obiettivo è dunque diventato quello di ‘democraticizzarne’ l’accesso e di permetterne l’espansione anche in altri ambiti».

Dai farmaci all’annusatore

In particolare ci si è concentrati, oltre che sulla farmaceutica e sulla chimica (in cui i fondatori di Visium hanno il loro specifico know-how) anche sulle cosiddette industrie MEM (metalmeccaniche ed elettriche). «Inoltre – prosegue Togninalli – ci stiamo orientando su ulteriori settori, come quello bancario». Fra le aziende con cui lavora la startup, si possono annoverare Novartis, ABB, Migros o Roche. Per chi non è del mestiere non è facile afferrare le applicazioni concrete, i cui effetti sono però molto tangibili. «Per Roche, ad esempio – chiarisce ancora il nostro interlocutore – abbiamo sviluppato un sistema che permette di velocizzare la verifica della sicurezza dei farmaci negli studi preclinici, cosa che va anche a tutto vantaggio dei pazienti». Per il colosso mondiale della profumeria Firmenich è stato invece approntato una sorta di «naso artificiale intelligente» che aiuta i profumieri a formulare nuove miscele di aromi per la produzione di fragranze.

Gli impieghi pratici, insomma, sono infiniti. Cosa che rende decisamente promettente il futuro di Visium (le cui sedi si trovano presso l’Innovation Park di Losanna e il Technopark di Zurigo, accanto ai rispettivi politecnici). «Le nostre stime prevedono di arrivare a 100 collaboratori entro la fine del 2022». E i due cofondatori non dimenticano le proprie radici. «L’attività potrebbe presto trovare applicazioni anche in Ticino. Abbiamo infatti già avviato contatti con alcune aziende, per le quali sono in fase di valutazione diversi progetti».

