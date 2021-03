Chissà se hanno colto il potenziale anarchico del loro gesto, quando hanno deciso di trasferirsi all’esterno di palazzo Marcacci. Fatto sta che di recente un commando di piccioni ha preso d’assalto la sede del Comune in piazza Grande a Locarno. Tanto che la scorsa settimana le autorità sono intervenute d’imperio, dando una bella ripulita alla facciata e installando una serie di dissuasori per tenere lontani i fastidiosi pennuti. Al di là dell’ironia, il caso ha riportato d’attualità una problematica che in passato era stata ricorrente e che aveva reso necessari diversi interventi per cercare di limitare il proliferare di quello che è noto anche come colombo urbano.

Un problema condiviso

Non si tratta, del resto, di un fenomeno solo locarnese. Ancora lo scorso 12 marzo avevamo riferito delle lamentele di cittadini chiassesi, riprese e fatte proprie anche da qualche abitante delle rive del Verbano. «In realtà però – replica il municipale Bruno Buzzini, che abbiamo interpellato sul tema – si tratta di una percezione soggettiva, visto che – in generale – possiamo dire che la situazione a Locarno è oggi sotto controllo».

I disagi sono puntuali

Può però capitare che ci si trovi a dover fare i conti con episodi puntuali. «Come è accaduto di recente – prosegue il rappresentante dell’Esecutivo locarnese –. Probabilmente lavori avviati nel centro storico hanno disturbato alcuni esemplari, che si sono spostati in direzione della piazza Grande e dei suoi dintorni». Da qui l’assalto a palazzo Marcacci, al quale si è ora posto rimedio con gli interventi della scorsa settimana. «Ogni tanto ci vengono segnalati disagi isolati – aggiunge Buzzini –, sui quali si cerca di intervenire immediatamente. Teniamo, insomma, la situazione sempre monitorata». In passato, parecchi anni fa, si era cercato di limitare la colonia locarnese grazie ad un’apposita piccionaia, posata ai Giardini Pioda. La gabbia è però fuori servizio da tempo e i provvedimenti più efficaci risultano essere oggi la posa di dissuasori su cornicioni e davanzali e di reti per evitare che i volatili occupino per nidificare anfratti e sottotetti.

In concorrenza con i rondoni

Un problema che si era posto, fra l’altro, anche per la chiesadi Sant’Antonio, dove i piccioni erano entrati in «concorrenza» con l’unica colonia svizzera conosciuta di rondone pallido. Un problema risolto adattando i fori di ingresso dei nidi, dai quali i colombi urbani sono dunque stati estromessi. Sempre in zona, i prolifici volatili (i quali arrivano a riprodursi anche sette o otto volte all’anno) amano molto sostare sulla statua dedicata alla memoria del barone Giovanni Antonio Marcacci, che dà le spalle alla collegiata (e alla cui famiglia, guarda caso, apparteneva anche l’omonimo palazzo di piazza Grande, oggi sede della pubblica amministrazione cittadina). «Ancora qualche mese fa – spiega a tal proposito il capo dicastero Ambiente, territorio e sport – abbiamo dovuto ripulire dal guano il monumento, utilizzando l’idropulitrice».

Importante non nutrirli

La Città, insomma, mantiene le antenne alzate e interviene puntualmente, se possibile, laddove vengono segnalate situazioni particolarmente sgradevoli causate da un eccessivo numero di piccioni e dalla loro proverbiale invadenza. Dal canto loro gli abitanti sono chiamati a segnalare eventuali disagi. «E ogni cittadino – conclude Bruno Buzzini – può fare la sua parte per aiutarci. Un aspetto fondamentale è quello del foraggiamento, che è assolutamente da evitare. Spargere mangime o fornire pane secco ai volatili incentiva infatti la loro concentrazione e li induce a cattive abitudini. Posso capire che ci sia chi pensa di far bene dando loro da mangiare. Ma, alla fine, si tratta di una prassi dannosa per tutti».

Per una buona convivenza con i volatili, quindi, meglio rispettare le regole. In modo che i piccioni rimangano una simpatica e vivace presenza nel territorio urbano e non si trasformino in un problema fastidioso e costoso per la Città.

