Un compagno di viaggio dall’asilo al primo impiego

Dire che la società sta cambiando a velocità supersonica suona come una banalità. Ma affrontare concretamente tali mutamenti non è un’impresa facile, soprattutto quando si parla di giovani, di evoluzione della famiglia e di rapporti intergenerazionali. Tutte tematiche che toccano da vicino il ruolo dell’ente pubblico, in particolare quando è chiamato a occuparsi di prevenzione e di gestione del disagio sociale. Con la pandemia, poi, sono spesso stati i più fragili a essere disorientati dai cambiamenti. L’evoluzione, insomma, è chiara. «Ora spetta a noi fare in modo di adeguarci, anticipando i tempi per essere in grado di affrontare le nuove sfide». Parola di Francesca Martignoni-Tresoldi, capo dei dicasteri Salute pubblica e previdenza sociale, Tutoria e Attività giovanili di Losone. Comune...