Il decesso segnalato oggi è quello di una residente di una casa per anziani del Locarnese. Ne dà notizia il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) in una nota, specificando che una residente della casa per anziani Don Guanella di Maggia e che era risultata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi è purtroppo deceduta stanotte. Si tratta di una persona già gravemente malata.

Dopo i casi di positività nella casa per anziani di Maggia resi noti negli scorsi giorni, residenti e personale negativo al tampone di settimana scorsa che hanno manifestato una sintomatologia compatibile con il COVID in questi giorni sono stati nuovamente sottoposti al tampone. L’esito di questi tamponi ha permesso di individuare alcuni ulteriori casi positivi. A oggi, nella struttura vi sono 16 persone positive. Gli ospiti positivi sono stati posti in isolamento nel reparto. L’Ufficio del medico cantonale è in contatto con la direzione sanitaria per seguire l’evoluzione della situazione e valutare congiuntamente eventuali altri provvedimenti. Le visite all’interno della casa restano sospese, così come le attività socializzanti e i pranzi nei locali comuni.